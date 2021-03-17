Источник материала: БT

Уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции пасынку, который встал на защиту отчима-дебошира. А отчиму-дебоширу административка за причинение физических или психических страданий семье. Ночью 13 марта в дежурную часть Петриковского РОВД поступило сообщение от жительницы деревни Грабов, которая жаловалась на своего пьяного сожителя. На вызов приехали два милиционера. Участковый предложил мужчине проехать в райотдел для разбирательства. Но просьба человека в погонах вызвала лишь агрессию.

Неожиданно на помощь отчиму пришел 28-летний пасынок. Он схватил второго милиционера сзади и повалил на землю. В итоге на вызов приехала группа поддержки из РОВД и уже обоих мужчин отвезли в райотдел.