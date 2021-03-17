ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции пасынку

17.03.2021 18:49 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции пасынку, который встал на защиту отчима-дебошира. А отчиму-дебоширу административка за причинение физических или психических страданий семье. Ночью 13 марта в дежурную часть Петриковского РОВД поступило сообщение от жительницы деревни Грабов, которая жаловалась на своего пьяного сожителя. На вызов приехали два милиционера. Участковый предложил мужчине проехать в райотдел для разбирательства. Но просьба человека в погонах вызвала лишь агрессию.

Неожиданно на помощь отчиму пришел 28-летний пасынок. Он схватил второго милиционера сзади и повалил на землю. В итоге на вызов приехала группа поддержки из РОВД и уже обоих мужчин отвезли в райотдел.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции пасынку, который встал на защиту отчима-дебошира. А отчиму-дебоширу административка за причинение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мария Колесникова останется в СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by