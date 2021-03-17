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В Гродно пришли с «осмотром квартиры» к журналисту Александру Денисову - а дома только дочь
Источник материала: Партизан
Самого журналиста и музыканта Алеся Денисова в квартире нет. Жена сейчас на работе, дома только 18-летняя дочь.
Александр Денисов. Фото: Василий Молчанов / Белсат
Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что осмотр проходит в рамках той же проверки, что и у Яна Романа.
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Самого журналиста и музыканта Алеся Денисова в квартире нет. Жена сейчас на работе, дома только 18-летняя дочь.
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