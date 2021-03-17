Конституционная комиссия и ее состав

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 15 марта, днем позже глава государства подписал указ, согласно которому был расширен ее состав.

Комиссии поручено разработать предложения по изменениям в Основной закон и обеспечить всенародное обсуждение. До 1 августа президенту должны быть представлены предложения по изменению Конституции, далее они будут вынесены на республиканский референдум.

Всего в составе комиссии – 36 человек. Это представители госорганов, юристы, общественники, представители различных сфер экономики, имеющие активную гражданскую позицию.

Конституция в современной Беларуси была принята 15 марта 1994 года Верховным судом, далее Основной закон изменялся на референдумах в 1996 и 2004 годах. Очередная тема изменения Конституции возникла на фоне внутриполитического кризиса в стране, который возник после президентских выборов.