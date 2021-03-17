ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конституционная комиссия и ее состав

17.03.2021 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 15 марта, днем позже глава государства подписал указ, согласно которому был расширен ее состав.

Комиссии поручено разработать предложения по изменениям в Основной закон и обеспечить всенародное обсуждение. До 1 августа президенту должны быть представлены предложения по изменению Конституции, далее они будут вынесены на республиканский референдум.

Всего в составе комиссии – 36 человек. Это представители госорганов, юристы, общественники, представители различных сфер экономики, имеющие активную гражданскую позицию.

Конституция в современной Беларуси была принята 15 марта 1994 года Верховным судом, далее Основной закон изменялся на референдумах в 1996 и 2004 годах. Очередная тема изменения Конституции возникла на фоне внутриполитического кризиса в стране, который возник после президентских выборов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 марта указ о Конституционной комиссии. О том, кто вошел в ее состав – в инфографике Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэдакцыя KYKY, якая працуе ў выгнанні, прапануе крэатыўны мэрч і просіць аб падтрымцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by