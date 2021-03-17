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Конституционная комиссия и ее состав
17.03.2021 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 15 марта, днем позже глава государства подписал указ, согласно которому был расширен ее состав.
Комиссии поручено разработать предложения по изменениям в Основной закон и обеспечить всенародное обсуждение. До 1 августа президенту должны быть представлены предложения по изменению Конституции, далее они будут вынесены на республиканский референдум.
Всего в составе комиссии – 36 человек. Это представители госорганов, юристы, общественники, представители различных сфер экономики, имеющие активную гражданскую позицию.
Конституция в современной Беларуси была принята 15 марта 1994 года Верховным судом, далее Основной закон изменялся на референдумах в 1996 и 2004 годах. Очередная тема изменения Конституции возникла на фоне внутриполитического кризиса в стране, который возник после президентских выборов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 марта указ о Конституционной комиссии. О том, кто вошел в ее состав – в инфографике Sputnik.
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