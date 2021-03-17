|
Представитель Беларуси при ООН занизил количество подписчиков Тихановской в соцсетях
17.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Юрий Амбразевич высказался о диалоге с Тихановской.
На вопрос журналиста швейцарской телерадиокомпании RTS, намерено ли белорусское правительство вступить в диалог с такими оппозиционными лидерами, как Светлана Тихановская или Координационный совет оппозиции, представитель Беларуси при ООН ответил так:
— Взгляните на то, что представляет собой Светлана Тихановская. Посмотрите на количество человек, которые следят за ней в социальных сетях. Это число никогда не превышало 100 000 человек. Этим все сказано.
На момент, когда было сделано заявление Амбразевича, у Светланы Тихановской было 169 тысяч подписчиков в
Вот сколько на самом деле сейчас подписчиков у персонализированных политических телеграм-каналов:
Инфографика
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Амбразевич высказался о диалоге с Тихановской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)