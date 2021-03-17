Представитель Беларуси при ООН занизил количество подписчиков Тихановской в соцсетях

Источник материала: Салiдарнасць

Юрий Амбразевич высказался о диалоге с Тихановской.

На вопрос журналиста швейцарской телерадиокомпании RTS, намерено ли белорусское правительство вступить в диалог с такими оппозиционными лидерами, как Светлана Тихановская или Координационный совет оппозиции, представитель Беларуси при ООН ответил так:

— Взгляните на то, что представляет собой Светлана Тихановская. Посмотрите на количество человек, которые следят за ней в социальных сетях. Это число никогда не превышало 100 000 человек. Этим все сказано.

На момент, когда было сделано заявление Амбразевича, у Светланы Тихановской было 169 тысяч подписчиков в Instagram , теперь — 172 тысячи, обращает внимание Радыё Свабода .

Вот сколько на самом деле сейчас подписчиков у персонализированных политических телеграм-каналов:





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