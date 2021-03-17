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Из квартиры журналиста Алеся Денисова силовики забрали ноутбуки, мобильные телефоны и наклейки

17.03.2021 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщает, что в квартире гродненского журналиста Алеся Денисова «осмотр закончился», «забрали два ноутбука, четыре мобильных телефона, различные наклейки».

Из квартиры журналиста Алеся Денисова силовики забрали ноутбуки, мобильные телефоны и наклейки

Совершеннолетнюю дочь Денисова Дарью, которая находилась одна в квартире во время проведения осмотра, забрали родные. Самого журналиста в городе нет.

«Дарья рассказала, что милиционеры у нее интересовались, знает ли она гродненских журналистов Алексея Кайриса, Андрея Мелешко», — пишет БАЖ.

Несколькими часами ранее в Гродно на улице был задержан журналист Ян Роман, у него дома также побывали силовики, забрали ноутбук и телефон. Поводом для задержания стала информация о том, что Роман якобы заплатил штрафы за двух лиц, наказанных в рамках КоАП за участие в протестах, и таким образом финансировал эти протесты. Где и в каком статусе сейчас находится Роман, неизвестно. Ранее БАЖ сообщала, что, вероятно, его отвезли в Ленинский РОВД Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщает, что в квартире гродненского журналиста Алеся Денисова «осмотр закончился», «забрали два ноутбука, четыре...
 
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