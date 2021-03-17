Из квартиры журналиста Алеся Денисова силовики забрали ноутбуки, мобильные телефоны и наклейки

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщает, что в квартире гродненского журналиста Алеся Денисова «осмотр закончился», «забрали два ноутбука, четыре мобильных телефона, различные наклейки».





Совершеннолетнюю дочь Денисова Дарью, которая находилась одна в квартире во время проведения осмотра, забрали родные. Самого журналиста в городе нет.

«Дарья рассказала, что милиционеры у нее интересовались, знает ли она гродненских журналистов Алексея Кайриса, Андрея Мелешко», — пишет БАЖ.

Несколькими часами ранее в Гродно на улице был задержан журналист Ян Роман, у него дома также побывали силовики, забрали ноутбук и телефон. Поводом для задержания стала информация о том, что Роман якобы заплатил штрафы за двух лиц, наказанных в рамках КоАП за участие в протестах, и таким образом финансировал эти протесты. Где и в каком статусе сейчас находится Роман, неизвестно. Ранее БАЖ сообщала, что, вероятно, его отвезли в Ленинский РОВД Гродно.