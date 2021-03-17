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СК: смерть 28-летнего Никиты Кривцова наступила вследствие суицида
Источник материала: Onliner
Установлены обстоятельства смерти Никиты Кривцова: следователи пришли к выводу, что смерть наступила вследствие реализованной попытки суицида, сообщили корреспонденту
По словам начальника отдела Следственного управления УСК по г. Минску Виктора Грамовича, специалисты зафиксировали отсутствие следов борьбы и волочения как на месте происшествия, так и на теле, выводов судебно-медицинской экспертизы о причинах и времени наступления смерти, а также других материалов проверки.
«Следует отметить, что, согласно заключению эксперта, кроме странгуляционной борозды на шее, которая могла образоваться при затягивании петли под действием собственного веса, на теле обнаружены кровоизлияния в мягких тканях правой и левой голени. В ходе проверки следователи пришли к выводу, что с учетом близкого расположения тела к стволу дерева указанные повреждения Кривцов мог получить в стадии экспираторной одышки, которая, как правило, сопровождается резко выраженными судорожными движениями тела. Каких-либо других травматических прижизненных телесных повреждений на трупе мужчины не обнаружено», — продолжил Виктор Грамович.
Восстановленная хронология действий Кривцова 11 августа 2020 года подтверждается изъятыми записями камер видеонаблюдения и показаниями очевидцев, утверждают в СК.
По результатам проверки следственным управлением УСК по городу Минску по факту смерти Никиты Кривцова в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления.
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Установлены обстоятельства смерти Никиты Кривцова: следователи пришли к выводу, что смерть наступила вследствие реализованной попытки суицида, сообщили...
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