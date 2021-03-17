ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК: смерть 28-летнего Никиты Кривцова наступила вследствие суицида

17.03.2021 19:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Установлены обстоятельства смерти Никиты Кривцова: следователи пришли к выводу, что смерть наступила вследствие реализованной попытки суицида, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в следственном управлении УСК по г. Минску. «Вывод о самоубийстве Н. Кривцова сделан на основании обстоятельств, зафиксированных на месте обнаружения трупа», — пояснили в СК.

По словам начальника отдела Следственного управления УСК по г. Минску Виктора Грамовича, специалисты зафиксировали отсутствие следов борьбы и волочения как на месте происшествия, так и на теле, выводов судебно-медицинской экспертизы о причинах и времени наступления смерти, а также других материалов проверки.

«Следует отметить, что, согласно заключению эксперта, кроме странгуляционной борозды на шее, которая могла образоваться при затягивании петли под действием собственного веса, на теле обнаружены кровоизлияния в мягких тканях правой и левой голени. В ходе проверки следователи пришли к выводу, что с учетом близкого расположения тела к стволу дерева указанные повреждения Кривцов мог получить в стадии экспираторной одышки, которая, как правило, сопровождается резко выраженными судорожными движениями тела. Каких-либо других травматических прижизненных телесных повреждений на трупе мужчины не обнаружено», — продолжил Виктор Грамович.

Восстановленная хронология действий Кривцова 11 августа 2020 года подтверждается изъятыми записями камер видеонаблюдения и показаниями очевидцев, утверждают в СК.

По результатам проверки следственным управлением УСК по городу Минску по факту смерти Никиты Кривцова в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлены обстоятельства смерти Никиты Кривцова: следователи пришли к выводу, что смерть наступила вследствие реализованной попытки суицида, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Дзень Волі ў Кіеве адкрыецца вялікая выстава беларускіх мастакоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by