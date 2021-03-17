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Эксперты описали будущее нефти
Источник материала: Хартия'97
Эксперты описали будущее нефти
Однако спрос на нефть может больше никогда не восстановится до показателей, которые были до пандемии.
Восстановление спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не раньше 2023 года. Об этом говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА), который
В прошлом году спрос на сырье оказался почти на девять миллионов баррелей в сутки ниже уровня 2019 года. Аналитики считают, что к 2026 году он может достичь 104,1 миллиона баррелей в сутки, что на 4,4 миллиона больше уровня 2019 года. Наибольший вклад в восстановление этого показателя внесут Китай и Индия.
Однако спрос на нефть может больше никогда не восстановится до показателей, которые были до пандемии, из-за последствий кризиса в сочетании с переходом на низкоуглеродные источники энергии, отмечают эксперты.
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Однако спрос на нефть может больше никогда не восстановится до показателей, которые были до пандемии.
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