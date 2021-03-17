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До +6°С ожидается в Беларуси в четверг
Источник материала: Хартия'97
До +6°С ожидается в Беларуси в четверг
Будет облачно с прояснениями.
Кратковременные осадки и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси 18 марта, сообщили
В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - до 6 градусов тепла.
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Будет облачно с прояснениями.
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