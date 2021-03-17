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Средняя зарплата в Польше достигла $1439
Источник материала: Хартия'97
Средняя зарплата в Польше достигла $1439
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года она увеличилась на 4,5 процента.
По данным Главного статистического управления, в феврале средняя зарплата с учетом налогов и сборов на предприятиях в Польше составила 5 568,82 злотых (это почти $1439), сообщает
Таким образом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года она увеличилась на 4,5 процента.
В феврале на таких предприятиях в стране работало 6 млн 334 тыс. человек, то есть на 1,7 процента меньше, чем в феврале 2020 года.
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По сравнению с аналогичным периодом 2020 года она увеличилась на 4,5 процента.
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