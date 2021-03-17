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В Гродно силовики пришли с осмотрами к двум журналистам
Источник материала: Хартия'97
В Гродно силовики пришли с осмотрами к двум журналистам
Каратели пришли к Алесю Денисову и Яну Роману.
В Гродно в первой половине дня был задержан журналист-фрилансер Ян Роман, позже у него дома прошел осмотр. К концу рабочего дня Романа отпустили из милиции. Также силовики пришли к журналисту Алесю Денисову, сообщает
Яна Романа задержали на улице и отвезли в Ленинский РОВД. Позже в его квартире прошел осмотр, в ходе которого были изъяты ноутбук и телефон.
Поводом для задержания якобы послужила информация о том, что Ян «заплатил штрафы за двух лиц, которых наказали в рамках административного кодекса за участие в протестах».
К концу рабочего дня Романа отпустили из милиции.
Также с осмотром силовики пришли к Алесю Денисову. Дома была только его совершеннолетняя дочь. Из квартиры взяли два ноутбука и четыре телефона. Жена журналиста была на работе, сам Денисов — не в городе.
По информации БАЖ, осмотр у Денисова проводился в рамках той же проверки, что и у Яна Романа.
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Каратели пришли к Алесю Денисову и Яну Роману.
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