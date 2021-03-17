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Атмосфера изобретательства: в Минске появится детский технопарк

17.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный детский технопарк строят в Минске. Настоящий образовательный комплекс – из учебных лабораторий, школы и общежития. Все должно заработать к концу следующего года. А школа откроется уже в этом сентябре, передает «МИР 24».

Пока возводят единую площадку для технопарка. Главная задача – помочь ребятам открыть в себе исследователей и изобретателей. Старшеклассники проходят серьезный отбор. Шанс получают самые мотивированные дети.

«Это в основном ученики 9-10 классов. Это достаточно открытая площадка. Чтобы попасть в технопарк, надо проявить себя, например, на олимпиаде, творческих конкурсах», – сказал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.

«Молодые люди могут сами выбирать место обучения, но наша задача – создать необходимые условия, чтобы ребята не только учились в Беларуси, но и потом здесь оставались и работали. Технопарк – это не просто красивая игрушка, развлечение. Это один из элементов нашей технологической безопасности», – подчеркнул премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Смена длится 24 дня. Со школьниками занимаются преподаватели из университетов. Сейчас открыты три направления – роботехника, информационные технологии и «зеленая» химия. Обучение бесплатное.



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Теги: Минск
 
 
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Смена в учебном заведении длится 24 дня. Все это время со школьниками занимаются преподаватели из университетов.
 
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