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Атмосфера изобретательства: в Минске появится детский технопарк
17.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный детский технопарк строят в Минске. Настоящий образовательный комплекс – из учебных лабораторий, школы и общежития. Все должно заработать к концу следующего года. А школа откроется уже в этом сентябре, передает «МИР 24».
Пока возводят единую площадку для технопарка. Главная задача – помочь ребятам открыть в себе исследователей и изобретателей. Старшеклассники проходят серьезный отбор. Шанс получают самые мотивированные дети.
«Это в основном ученики 9-10 классов. Это достаточно открытая площадка. Чтобы попасть в технопарк, надо проявить себя, например, на олимпиаде, творческих конкурсах», – сказал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.
Смена длится 24 дня. Со школьниками занимаются преподаватели из университетов. Сейчас открыты три направления – роботехника, информационные технологии и «зеленая» химия. Обучение бесплатное.
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Смена в учебном заведении длится 24 дня. Все это время со школьниками занимаются преподаватели из университетов.
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