Облава на журналистов в Гродно: осмотры в квартирах и задержание

Источник материала: Салiдарнасць

В среду домой к Александру Денисову пришли сотрудники милиции. Журналиста Яна Романа задержали на улице.

По информации Hrodna.life дома у журналиста Александра Денисова находилась только 18-летняя дочь Денисова Дарья.

С Александром сотрудники милиции «хотели поговорить». После осмотра из квартиры Денисова забрали два ноутбука, четыре мобильных телефона и разные наклейки, сообщает БАЖ.

Александр Денисов — оператор-фрилансер, музыкант, лидер группы Dzieciuki. Он также пострадал летом 2020 года.

Денисова задержали 11 августа, разбили лицо и повредили ногу. На него завели дело об административном правонарушении по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Позже дело прекратили.

В этот же день в Гродно задержали журналиста Яна Романа. Дома у него провели осмотр — забрали ноутбук и телефон.

Повод — будто бы Ян Роман заплатил штрафы за двух лиц, которых наказали в рамках Административного кодекса за участие в протестах, и таким образом финансировал протесты в стране, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Около 18.00 Ян Роман вышел на свободу. Его задерживали сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями в рамках проверки.

Ян Роман cнимает для польского телевидения передачи про историю и культуру. Редактирует информационный бюллетень профсоюза металлистов.