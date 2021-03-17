ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Облава на журналистов в Гродно: осмотры в квартирах и задержание

17.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В среду домой к Александру Денисову пришли сотрудники милиции. Журналиста Яна Романа задержали на улице.

По информации Hrodna.life дома у журналиста Александра Денисова находилась только 18-летняя дочь Денисова Дарья.

С Александром сотрудники милиции «хотели поговорить». После осмотра из квартиры Денисова забрали два ноутбука, четыре мобильных телефона и разные наклейки, сообщает БАЖ.

Александр Денисов — оператор-фрилансер, музыкант, лидер группы Dzieciuki. Он также пострадал летом 2020 года.

Денисова задержали 11 августа, разбили лицо и повредили ногу. На него завели дело об административном правонарушении по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Позже дело прекратили.

В этот же день в Гродно задержали журналиста Яна Романа. Дома у него провели осмотр — забрали ноутбук и телефон.

Повод — будто бы Ян Роман заплатил штрафы за двух лиц, которых наказали в рамках Административного кодекса за участие в протестах, и таким образом финансировал протесты в стране, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Около 18.00 Ян Роман вышел на свободу. Его задерживали сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями в рамках проверки.

Ян Роман cнимает для польского телевидения передачи про историю и культуру. Редактирует информационный бюллетень профсоюза металлистов.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду домой к Александру Денисову пришли сотрудники милиции. Журналиста Яна Романа задержали на улице.
 
Новости дня
Новости разные
 
Атмосфера изобретательства: в Минске появится детский технопарк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by