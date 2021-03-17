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Облава на журналистов в Гродно: осмотры в квартирах и задержание
17.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В среду домой к Александру Денисову пришли сотрудники милиции. Журналиста Яна Романа задержали на улице.
По информации
С Александром сотрудники милиции «хотели поговорить». После осмотра из квартиры Денисова забрали два ноутбука, четыре мобильных телефона и разные наклейки,
Александр Денисов — оператор-фрилансер, музыкант, лидер группы Dzieciuki. Он также пострадал летом 2020 года.
Денисова задержали 11 августа, разбили лицо и повредили ногу. На него завели дело об административном правонарушении по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Позже дело прекратили.
В этот же день в Гродно задержали журналиста Яна Романа. Дома у него провели осмотр — забрали ноутбук и телефон.
Повод — будто бы Ян Роман заплатил штрафы за двух лиц, которых наказали в рамках Административного кодекса за участие в протестах, и таким образом финансировал протесты в стране, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Около 18.00 Ян Роман вышел на свободу. Его задерживали сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями в рамках проверки.
Ян Роман cнимает для польского телевидения передачи про историю и культуру. Редактирует информационный бюллетень профсоюза металлистов.
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В среду домой к Александру Денисову пришли сотрудники милиции. Журналиста Яна Романа задержали на улице.
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