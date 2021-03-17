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СК назвал причину смерти лидера акций протеста в Молодечно

17.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Никита Кривцов был найден повешенным в лесу 22 августа прошлого года. Следователи пришли к выводу, что смерть наступила вследствие реализованной попытки суицида.

СК назвал причину смерти лидера акций протеста в Молодечно

— Вывод о самоубийстве Н. Кривцова сделан на основании обстоятельств, зафиксированных на месте обнаружения трупа: отсутствие следов борьбы и волочения как на месте происшествия, так и на теле, выводов судебно-медицинской экспертизы о причинах и времени наступления смерти, а также других материалов проверки, — приводит агентство «Минск-Новости» слова начальника отдела Следственного управления УСК по г. Минску Виктора Грамовича.

Сообщается, что следователи восстановили хронологию действий Кривцова 11 августа прошлого года, которая подтверждается изъятыми записями камер видеонаблюдения и показаниями очевидцев.

По информации СК, находясь в одном из столичных баров, Никита Кривцов познакомился с двумя молодыми людьми. После совместного употребления спиртных напитков мужчины направились по месту жительства одного из них, где продолжили распивать алкоголь. Утром 12 августа Кривцов ушел из квартиры в неизвестном направлении.

«Оба гражданина были установлены и опрошены, — сообщил Следственный Комитет. — С их слов, на теле Никиты каких-либо телесных повреждений они не видели, последний при них не падал. Молодые люди также отметили: в ходе беседы Кривцов неоднократно высказывал опасения, что его могут привлечь к ответственности за организацию несанкционированных митингов в Молодечно и участие в них».

СК утверждает, что следователями найдена видеозапись, на которой видно, как Кривцов около 7:00 12 августа один двигался в направлении леса, где впоследствии и было обнаружено его тело. Видеоматериалы также свидетельствуют об отсутствии у него каких-либо телесных повреждений.

Также СК ссылается на психическое состояние Никиты Кривцова: «в период, предшествовавший исчезновению, он находился в состоянии эмоциональной напряженности, что согласуется с пояснениями близких.

По результатам проверки следственным управлением УСК по г. Минску по факту смерти Н. Кривцова в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления».

Напомним, Никита Кривцов перестал выходить на связь с семьей и друзьями 12 августа прошлого года. Через 10 дней его тело нашли в лесу на улице Парниковой в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Никита Кривцов был найден повешенным в лесу 22 августа прошлого года.
 
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