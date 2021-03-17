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Нужна ли белорусам новая Конституция и какие задачи стоят перед профильной комиссией?
Источник материала: ОНТ
В день Конституции – 15 марта – своё первое совещание провела Конституционная комиссия. Орган, призванный упорядочить и свести во едино поправки в Основной Закон нашей страны.
В комиссии – государственные деятели, юристы, специалисты в области права, лидеры мнений. Нужно ли белорусам менять Конституцию и какой вклад в работу над главным законом страны хотят внести члены профильной комиссии? На эти вопросы в программе «ОбъективНо» ответили ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова и паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель, мотивационный тренер Алексей Талай.
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В день Конституции – 15 марта – своё первое совещание провела Конституционная комиссия. Орган, призванный упорядочить и свести во едино поправки в Основной Закон...
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