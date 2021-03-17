Акция в честь «проклятых солдат» в брестской школе: причины и подробности дипломатического конфликта с Польшей

Источник материала: ОНТ

Всю неделю в Беларуси активно обсуждали случай с акцией в Бресте, посвящённой так называемым «проклятым солдатам» – польским националистам, сжигавшим деревни с белорусами. 28 февраля в мероприятии в польской школе принял участие консул Генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк.

Дипломату предложили покинуть страну, Варшава также ответила высылкой нашего дипломата. Очевидно, что конфликт носит принципиальный характер. Как он мог возникнуть, учитывая, что Ромуальд Райс не только для белорусов, но даже для самих поляков не национальный герой и реабилитации не подлежит?

На эту тему рассуждали гости программы «ОбъективНо». В студии – ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович, политолог Пётр Петровский, политолог Андрей Лазуткин, руководитель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.









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