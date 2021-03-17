Сельское хозяйство и деревообработка – одни из самых прибыльных отраслей экономики по итогам 2020 года

Источник материала: ОНТ

Сельское хозяйство и деревообработка – одни из самых прибыльных отраслей экономики по итогам прошлого года. Об этом, посещая Могилевскую область, сообщил вице-премьер Александр Субботин.

Не сдают позиций и молочники – несмотря на пандемию. В холдинге «Бабушкина крынка» говорили сегодня о достижении целей Всебелорусского народного собрания. Это о будущем. А вот что до настоящего, предприятие сработало с прибылью. В минувшем году молочная продукция экспортировалась в 19 стран. Открыли и новые рынки – это Малайзия, Бангладеш, Саудовская Аравия и Куба.

«Бабушкина крынка» – это семь производственных площадок. Молочная компания – в перечне не только градообразующих, но и системообразующих предприятий.

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