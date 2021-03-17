Интернет-мошенничество участилось в Беларуси. Как не стать жертвой аферистов?

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко провел 16 марта совещание, посвященное вопросам криптотехнологий. В последние годы Беларусь приобрела заслуженную известность IT-страны. Восьмой декрет получил широкую известность и дал новые возможности. Мировые тренды говорят о том, что именно это направление следует рассматривать в качестве приоритета.

Вместе с тем современные технологии не только привносят новые возможности и делают более удобной коммуникацию, но и таят в себе новые вызовы с точки зрения безопасности. Так, в последнее время страну буквально захлестнула волна махинаций. Преступники представляются работниками банков и, получив личные данные, выводят деньги со счетов своих жертв.

О масштабе этой проблемы в Беларуси и методах противостояния махинациям в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ рассказал заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.





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