Между щедростью мужчин и уровнем тестостерона есть связь – ученые

Источник материала: ОНТ

Исследователи из Шэньчжэньского университета обнаружили, что уровень тестостерона в организме мужчин влияет на их щедрость. Работа ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые провели исследование с участием 70 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Все были разделены на две группы. Участникам первой втирали в кожу гель с высокой концентрацией тестостерона. У остальных было плацебо. Затем добровольцам выдали определенную сумму денег, которые мужчины должны были разделить между своими близкими, знакомыми и собой.

Оказалось, что все участники эксперимента примерно в одинаковой степени проявляли щедрость по отношению к близким. Однако, когда дело дошло до малознакомых людей, получавшие тестостерон мужчины практически все деньги оставили себе.

Специалисты следили за активностью мозга участников исследования с помощью МРТ, когда те принимали решения. Как выяснилось, тестостерон влияет на активность в височно-теменном переходе мозга, отвечающем за эмпатию.

ФОТО: pixabay

