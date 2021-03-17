ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Между щедростью мужчин и уровнем тестостерона есть связь – ученые

17.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Между щедростью мужчин и уровнем тестостерона есть связь – ученые

Исследователи из Шэньчжэньского университета обнаружили, что уровень тестостерона в организме мужчин влияет на их щедрость. Работа ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые провели исследование с участием 70 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Все были разделены на две группы. Участникам первой втирали в кожу гель с высокой концентрацией тестостерона. У остальных было  плацебо. Затем добровольцам выдали определенную сумму денег, которые мужчины должны были разделить между своими близкими, знакомыми и собой.

Оказалось, что все участники эксперимента примерно в одинаковой степени проявляли щедрость по отношению к близким. Однако, когда дело дошло до малознакомых людей, получавшие тестостерон мужчины практически все деньги оставили себе.

Специалисты следили за активностью мозга участников исследования с помощью МРТ, когда те принимали решения. Как выяснилось, тестостерон влияет на активность в височно-теменном переходе мозга, отвечающем за эмпатию.

ФОТО: pixabay 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи из Шэньчжэньского университета обнаружили, что уровень тестостерона в организме мужчин влияет на их щедрость....
 
Новости дня
Новости разные
 
Облава на журналистов в Гродно: осмотры в квартирах и задержание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by