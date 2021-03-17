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Между щедростью мужчин и уровнем тестостерона есть связь – ученые
Источник материала: ОНТ
Исследователи из Шэньчжэньского университета обнаружили, что уровень тестостерона в организме мужчин влияет на их щедрость. Работа ученых
Ученые провели исследование с участием 70 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Все были разделены на две группы. Участникам первой втирали в кожу гель с высокой концентрацией тестостерона. У остальных было плацебо. Затем добровольцам выдали определенную сумму денег, которые мужчины должны были разделить между своими близкими, знакомыми и собой.
Оказалось, что все участники эксперимента примерно в одинаковой степени проявляли щедрость по отношению к близким. Однако, когда дело дошло до малознакомых людей, получавшие тестостерон мужчины практически все деньги оставили себе.
Специалисты следили за активностью мозга участников исследования с помощью МРТ, когда те принимали решения. Как выяснилось, тестостерон влияет на активность в височно-теменном переходе мозга, отвечающем за эмпатию.
ФОТО: pixabay
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Исследователи из Шэньчжэньского университета обнаружили, что уровень тестостерона в организме мужчин влияет на их щедрость....
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