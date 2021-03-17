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В Беларуси появилась вакансия мечты. И она не связана с IT

17.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси появилась вакансия мечты. И она не связана с IT

Необычная вакансия появилась в Беларуси. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» ищет человека на должность хранителя сусликов. 

Крапчатые суслики внесены в национальную Красную книгу. Эти зверьки живут на лугах, многие из которых распахиваются. 

Хранитель сусликов должен будет каждый день посещать пять колоний зверьков и наблюдать за их состоянием. В случае угрозы животным, специалисту необходимо будет сообщить об этом в организацию. Отмечается, что эта работа рассчитана максимум на два часа в день. 

ФОТО: pixabay

 



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Необычная вакансия появилась в Беларуси. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» ищет человека на должность хранителя сусликов.  Крапчатые суслики внесены в национальную...
 
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