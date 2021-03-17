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В Беларуси появилась вакансия мечты. И она не связана с IT
Источник материала: ОНТ
Необычная вакансия появилась в Беларуси. «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Крапчатые суслики внесены в национальную Красную книгу. Эти зверьки живут на лугах, многие из которых распахиваются.
Хранитель сусликов должен будет каждый день посещать пять колоний зверьков и наблюдать за их состоянием. В случае угрозы животным, специалисту необходимо будет сообщить об этом в организацию. Отмечается, что эта работа рассчитана максимум на два часа в день.
ФОТО: pixabay
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Необычная вакансия появилась в Беларуси. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» ищет человека на должность хранителя сусликов. Крапчатые суслики внесены в национальную...
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