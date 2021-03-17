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Пассажир погиб в ДТП под Осиповичами – столкнулись школьный автобус и «Нива»

17.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пассажир погиб в ДТП под Осиповичами – столкнулись школьный автобус и «Нива»

«Нива» столкнулась со школьным автобусом под Осиповичами. Детей в нем во время ДТП не было, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. 

Авария произошла утром 17 марта на 3-м км автодороги Осиповичи – Дараганово. 55-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. 

По предварительным данным, в районе опасного поворота водитель «Нивы» не справился с управлением.  

ФОТО: МВД


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«Нива» столкнулась со школьным автобусом под Осиповичами. Детей в нем во время ДТП не было, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. ...
 
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