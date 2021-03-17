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ЕС разрабатывает пакет мер по упрощению перемещения на территории союза

17.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЕС разрабатывает пакет мер по упрощению перемещения на территории союза

Страны ЕС намерены упростить въезд для иностранцев. Еврокомиссия также заявляет, что работает над внедрением «зелёного паспорта».


Это будет единый сертификат о вакцинации. Выдавать его будут тем, кто сделал прививки. Обладающие им путешественники смогут свободно перемещаться по Евросоюзу. Есть данные, что европейские сертификаты будут распространяться и на людей, привитых российской вакциной «Спутник V».

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Страны ЕС намерены упростить въезд для иностранцев. Еврокомиссия также заявляет, что работает над внедрением «зелёного паспорта». Это будет единый сертификат о...
 
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