|
ЕС разрабатывает пакет мер по упрощению перемещения на территории союза
Источник материала: ОНТ
Страны ЕС намерены упростить въезд для иностранцев. Еврокомиссия также заявляет, что работает над внедрением «зелёного паспорта».
Это будет единый сертификат о вакцинации. Выдавать его будут тем, кто сделал прививки. Обладающие им путешественники смогут свободно перемещаться по Евросоюзу. Есть данные, что европейские сертификаты будут распространяться и на людей, привитых российской вакциной «Спутник V».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны ЕС намерены упростить въезд для иностранцев. Еврокомиссия также заявляет, что работает над внедрением «зелёного паспорта». Это будет единый сертификат о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)