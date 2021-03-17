ЕС разрабатывает пакет мер по упрощению перемещения на территории союза

Источник материала: ОНТ

Страны ЕС намерены упростить въезд для иностранцев. Еврокомиссия также заявляет, что работает над внедрением «зелёного паспорта».





Это будет единый сертификат о вакцинации. Выдавать его будут тем, кто сделал прививки. Обладающие им путешественники смогут свободно перемещаться по Евросоюзу. Есть данные, что европейские сертификаты будут распространяться и на людей, привитых российской вакциной «Спутник V».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram