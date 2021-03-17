Гороскоп на 18 марта: Львам «всё или ничего», Козерогам успех, а Близнецам траты

Источник материала: ОНТ

Звёзды советуют Овнам не терять самообладания. Проблемы могут возникнуть на работе. Старайтесь сохранять уверенность. Решение сложных вопросов перенесите на другой день.

Любые дела Тельцов будет тормозить банальная инертность. Постарайтесь выполнять ту работу, которая вам будет по душе, не потребует от вас больших сил и затрат.

Близнецы сегодня способны открыто делиться с окружающими своими идеями и планами. Внушительной тратой денег для вас может обернуться поход за покупками.

Ракам звёзды рекомендуют быть осторожными и продумывать слова. Ваше стремление к высказываниям может осложнить ситуацию. Вы потом об этом пожалеете.

Львы будут следовать известному девизу: «Всё или ничего». Избегайте сложных тем и разговоров. Проведите день в общении с любимым человеком.

Лучшим решением для Дев будет отдых и релаксация. Любимая книга, музыка, фильм станут отличным вариантом для восстановления растраченных сил.

Весам предстоит разобраться в своих финансах. Звёзды советуют составить план действий на будущее. Всё намеченное будет успешным и принесёт прибыль.

Скорпионы сегодня задумаются над вопросом: не слишком ли мало времени проводят с любимым человеком вместе? Порадуйте своих родных приятным сюрпризом.

Звёзды призывают Стрельцов не обращать внимания на досадные мелочи. Недоразумения случаются у всех. Сегодня вам необходимы свежие впечатления.

День успешный у Козерогов. Вы с лёгкостью сделаете всё запланированное. Вашей энергии хватит даже для того, чтобы записаться на курсы, о которых мечтали.

У Водолеев есть все шансы изменить сложившуюся ситуацию. Продумайте варианты. Один из них может оказаться верным. Это поможет решить ряд проблем.

Дела могут продвигаться медленнее обычного у Рыб. Звёзды советуют прислушиваться к своей интуиции, беречь внутреннюю энергию и нервы. Деловое предложение будет для вас не очень выгодным.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram