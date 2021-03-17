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Сезон цветения сакуры начался в Японии и Китае

17.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сезон цветения сакуры начался в Японии и Китае

Весенние кадры из Японии и Китая, где цветет сакура. Это всегда очень красивое зрелище, посмотреть на которое приезжают в парки и местные туристы, и зарубежные. 


В Японии цветение началось намного раньше обычного. За 70 лет метеонаблюдений такого раннего цветения еще не было. Обычно бутоны раскрываются только к концу марта.

Едут путешественники и в китайский город Сянъян, чтобы в местном парке прогуляться по розовому песку, взять на прокат национальные красивые костюмы и сделать фотографии на фоне розовых распустившихся цветов.

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Весенние кадры из Японии и Китая, где цветет сакура. Это всегда очень красивое зрелище, посмотреть на которое приезжают в парки и местные туристы, и зарубежные.  В...
 
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