Призывали к блокировкам дорог и забастовкам: завершено расследование в отношении администраторов деструктивных Telegram-каналов

Источник материала: ОНТ

Завершено расследование уголовного дела в отношении администраторов деструктивных Telegram-каналов и их участников.





В августе прошлого года три женщины и мужчина связались с администраторами Telegram-каналов и чатов. И вместе занялись поиском людей для призывов к блокированию дорог, повреждению спецтранспорта, забастовкам и нарушению работы общественного транспорта. Это не всё. Они искали силовиков и предлагали им стать соучастниками – рассказать, как будут действовать их коллеги. Для конспирации меняли никнеймы и адреса ресурсов.

Материалы переданы прокурору для направления в суд. Расследование уголовного дела в отношении других администраторов деструктивных Telegram-каналов и их участников продолжается.

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