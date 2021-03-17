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Призывали к блокировкам дорог и забастовкам: завершено расследование в отношении администраторов деструктивных Telegram-каналов
Источник материала: ОНТ
Завершено расследование уголовного дела в отношении администраторов деструктивных Telegram-каналов и их участников.
В августе прошлого года три женщины и мужчина связались с администраторами Telegram-каналов и чатов. И вместе занялись поиском людей для призывов к блокированию дорог, повреждению спецтранспорта, забастовкам и нарушению работы общественного транспорта. Это не всё. Они искали силовиков и предлагали им стать соучастниками – рассказать, как будут действовать их коллеги. Для конспирации меняли никнеймы и адреса ресурсов.
Материалы переданы прокурору для направления в суд. Расследование уголовного дела в отношении других администраторов деструктивных Telegram-каналов и их участников продолжается.
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Призывали к блокировкам дорог и забастовкам: завершено расследование в отношении администраторов деструктивных Telegram-каналов
Завершено расследование уголовного дела в отношении администраторов деструктивных Telegram-каналов и их участников. В августе прошлого года три женщины и мужчина...
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