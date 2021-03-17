Ужесточение ответственности и больше полномочий полиции: Великобритания принимает новый закон о протестах

Источник материала: ОНТ

Великобритания серьезно ужесточает закон о протестах. В случае принятия изменений полиция сможет разгонять акции за «создание помех». А если, например, митингующие опрокинут статую, то могут получить до 10 лет тюрьмы. Законопроект сейчас на рассмотрении парламента.





Поправки были разработаны еще правительством Терезы Мэй после лондонских протестов 2019 года, когда участники перекрывали улицы и мосты, приковывали себя к автомобилям. Тогда принять их не успели. Но на фоне нынешних акций, в том числе и антиковидных, решили к ним вернуться.

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