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Совет адвокатов и юридических обществ Европы призывает Минюст вернуть лицензии защитникам политзаключенных

17.03.2021 20:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Совет адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE), который представляет коллегии адвокатов и юридических обществ 45 стран, обратился в Министерство юстиции Беларуси по поводу лишения адвокатских лицензий Людмилы Казак, Михаила Кирилюка, Константина Михеля и Максима Конана.

Совет адвокатов и юридических обществ Европы призывает Минюст вернуть лицензии защитникам политзаключенных

Подписавшая письмо президент совета Маргарита фон Гален считает, что, несмотря на формальные причины, решение об отзыве лицензий связано с деятельностью адвокатов по политически резонансным делам, и призывает Минюст пересмотреть эти решения, передает БелаПАН.

Также в письме-обращении глава CCBE отмечает, что, как и ранее, «серьезно озабочена тревожным положением адвокатов в Беларуси, где имеют место притеснения, лишение лицензий и произвольные аресты адвокатов».

ССВЕ также призывает Минюст принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы все юристы Беларуси могли выполнять свои профессиональные обязанности, не опасаясь репрессий.

С августа прошлого года Минюст лишил лицензий адвокатов члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак, два других ее адвоката, Максим Знак и Илья Салей, находятся под следствием по уголовным делам. Лишены лицензий еще четыре адвоката, которые публично критиковали власти за нарушения прав человека: Юлия Леванчук, Максим Конон, Константин Михель и Михаил Кирилюк. На очереди Владимир Созончук — защитник политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова, журналистки телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой.

В марте Минюст провел заседание квалификационной комиссии, на котором рассматривался вопрос о внеочередной аттестации семи адвокатов. Тогда успешно ее прошел только один адвокат, трое прошли условно, еще трое адвокатов не прошли переаттестацию вовсе.

24 марта на комиссию вызван известный адвокат Сергей Зикрацкий, который участвовал в ряде громких судебных процессов, в том числе о лишении портала TUT.by статуса сетевого издания, а также по делу Екатерины Андреевой.

 
 
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Совет адвокатов и юридических обществ Европы (CCBE), который представляет коллегии адвокатов и юридических обществ 45 стран, обратился в Министерство юстиции...
 
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