Intel попробовала высмеять «макбуки» (видео)

Источник материала: Onliner

Компания Intel, вероятно, немного расстроилась из-за перехода Apple на собственную «яблочную» платформу для ноутбуков. По крайней мере, такое впечатление создается после просмотра серии роликов, опубликованных на канале Intel на YouTube. В коротких видео «реальный парень Джастин» бегло сравнивает ноутбуки на Intel и лэптопы Apple.

В главной роли — комедиант Джастин Лонг, который ранее был известен как Мак из рекламной кампании Apple. Теперь он трудится на другой лагерь.

В первом ролике он удивляется тому, что к «макбуку» можно подключить лишь один дополнительный монитор, а к лэптопу на Intel — три.

Затем достается экрану — в «макбуках» он не сенсорный, в отличие от «интеловских» (ноутбуки на базе Intel к тому же могут быть оснащены двумя сенсорными дисплеями).

Не все хорошо, считает Джастин (и Intel), также с выбором.

Оказывается, на «макбуках» есть сложности с играми.

Ну и наконец, Apple выпускает ноутбуки отдельно, планшеты — отдельно (вдобавок к ним можно докупить донгл и еще по мелочи). А вот на базе Intel есть устройства универсальные.