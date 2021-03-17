Легкий и с высокой грузоподъемностью: в Минске представили универсальный автокран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси представили универсальный автокран. С высокой грузоподъемностью и при этом легкий. Он удобен для работ как на дорогах, так и в карьерах, рассказывает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Во всей красе увидеть разработку отечественного автопрома можно на стройплощадке. На выставке развернуться не позволяет техника безопасности. Этот суперкран с легкостью поднимает 32 тонны на высоту одиннадцатиэтажного дома. С такими возможностями строительство домов и городов пойдет быстрее.

Первый образец разрабатывали два года. Помощник получился универсальным: он сочетает и большую грузоподъемность, и легкость.

«Шасси облегченного типа, он может без дополнительных разрешений ездить по дорогам общего пользования. И в данном сегменте – 32 тонны, полный привод, без превышения нагрузок на ось – в СНГ не выпускают», – рассказал начальник управления продаж специальной техники и шасси Минского автомобильного завода Юрий Пивоваров.

«Возможность работы и в легких условиях, и на карьерах, где условия не позволяют обеспечить хорошее дорожное покрытие», – отметил главный конструктор Могилевского завода транспортного машиностроения Павел Каранкевич.

70% строительной техники в стране собственного производства. Импортировали только эксклюзивные модели, например бульдозеры и краны. Теперь у белорусов есть свой «силач». Он отлично работает при плюс 40 и при минус 40 и дешевле российских аналогов.

Серийное производство спецтехники уже запустили. В ближайшее время производители соберут три десятка таких суперкранов. Первую модель уже продали. Прямо с выставки отправится на строительную площадку. В будущем Минский автозавод намерен экспортировать суперкран.