Budexpo-2021: «каркасники» под ключ, дизайнерские лифты и бесплатные консультации специалистов

Источник материала: Onliner

Сегодня в «БелЭкспо» открылась международная архитектурно-строительная выставка Budexpo-2021 (между прочим, 28-я по счету). На ней обычно собираются застройщики, проектировщики, производители стройматериалов, чтобы показать друг другу и потенциальным клиентам, что новенького и интересного у них появилось за последнее время. Мы тоже сходили и рассказываем, что там можно посмотреть.

Первое, что бросается в глаза уже на входе, — обилие компаний-застройщиков. В первую очередь государственных, но есть и частники — та же Dana Holdings. Везде расскажут не только о строящихся, но и о сданных объектах, сориентируют по ценам на квартиры.









УКС «Запад» презентует здесь свой самый крупный проект — «Петровские верфи». Представитель застройщика уверяет, что комплекс можно назвать элитным: здесь вам и вентилируемые фасады зданий из красного кирпича, и витражные остекления, и бесшумные лифты, и дворы без машин…

— В октябре планируем завершить строительство дома «Маяк», он готов уже на 40%, в декабре — «Паруса». Пока все жилье — для нуждающихся, но мы прорабатываем вопрос коммерческой продажи, надеемся, он будет решен положительно.





Но не одними квартирами в новостройками жив человек, кто-то уже и о собственном частном домике задумывается. Для таких посетителей есть стенд МАПИДа — государственный застройщик готов за 3—6 месяцев собрать по индивидуальному проекту коттедж из железобетонных панелей.

— Предлагаем клиентам новую конструктивную схему — так называемый широкий шаг. Комбинируя сборный железобетон с монолитным каркасом, мы можем реализовать любые пожелания заказчика, касающиеся планировки, — рассказывает специалист.













Каркасно-панельными домами и домами из клееного бруса занимается, вопреки своему названию, Завод газетной бумаги. Первый вариант дешевле, да и строится быстрее — всего за 21 день. В основном предприятие работает с индивидуальными проектами, но есть и несколько типовых — например, двухэтажный пятикомнатный «каркасник» площадью почти 120 кв. м под ключ обойдется в 153 445 рублей.













Но прежде чем нырять в омут строительства, лучше лишний раз поговорить со специалистами — юристом или риелтором. Сделать это можно бесплатно в зоне консультаций по страхованию и недвижимости. А по вопросам кредитования — на стенде «Беларусбанка».















Также на выставке есть возможность посмотреть, а где-то даже потрогать новинки на рынке стройматериалов и не только.















На стенде «Керамина» демонстрируют новые дизайны и форматы плитки. Некоторые выпускаются в этом году впервые — например, с размером 900×300 мм.

— Крупная плитка — современный тренд, которому сейчас следуют все мировые производители. Еще одна не менее актуальная тенденция — экологичность и использование натуральных текстур, которые визуально ничем не отличаются, например, от дерева, мрамора и т. д., — ориентирует нас специалист, попутно советуя присмотреться не только к плитке, но и к санитарной керамике из фарфора.

















Otis представляет на Budexpo интерьерные лифтовые кабины, разработанные совместно с дизайнерской студией Porshe. Пока доступно два варианта дизайна: natural, отличающийся мягкими, плавными линиями и деревянными вставками, и modern, выполненный в стиле high-tech.

— Обе линейки доступны для заказа. Подходят для любого сегмента рынка — жилых домов, бизнес-центров, отелей, объектов здравоохранения. Такие лифты будут курсировать в новых домах ЖК «Минск-Мир» и «Левада», — делится информацией сотрудница Otis.









Выставка Budexpo открыта для посетителей 17—19 марта с 10:00 до 18:00, а 20 марта — с 10:00 до 15:00.