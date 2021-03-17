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НАТО увеличит присутствие в Черном море из-за действий РФ в оккупированном Крыму

17.03.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

НАТО увеличит присутствие в Черном море из-за действий РФ в оккупированном Крыму

  • 17.03.2021, 20:24
НАТО увеличит присутствие в Черном море из-за действий РФ в оккупированном Крыму

Об этом заявил генсек НАТО Столтенберг.

В НАТО обеспокоены действиями Российской Федерации, которая наращивает военное присутствие в регионе Черного моря и использует Крым для демонстрации силы. В связи с этим Альянс будет и дальше увеличивать свое присутствие для укрепления безопасности и стабильности в регионе.

Об этом в среду в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Безопасность в Черном море является приоритетом для НАТО и для Грузии, и мы обеспокоены продолжающимся наращиванием российских сил в этом регионе. Россия использует Крым для демонстрации силы, поэтому мы работаем над тем, чтобы укрепить наше присутствие в черноморском регионе ", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и продолжает призывать Россию остановить политику признания самопровозглашенных регионов Абхазии и Южной Осетии, и вывести оттуда все свои силы.

"Наше тесное партнерство также означает, что мы не избегаем тяжелых дискуссий. Недавнее развитие политических событий в Грузии является тревожным. НАТО ожидает, что Грузия будет придерживаться демократических стандартов, над развитием которых так тяжело работала в течение прошлых лет. Это также включает решение политических разногласий путем диалога и избежания риторики и действий, ведущих к разделению (в обществе) ", - отметил руководитель НАТО.

Отвечая на вопросы прессы о перспективах Грузии присоединиться к НАТО, генеральный секретарь Альянса призвал Грузию продолжать реформы, приближающие ее к этой цели.

"Мы продолжаем придерживаться тех решений, которые были приняты в Бухаресте в 2008 году, и мы продолжаем поддерживать усилия, направленные на продвижение к членству в НАТО", - добавил Столтенберг.

"Такое присутствие является сдерживающим фактором, который имеет мощный стабилизационный эффект для безопасности стран региона. Европейская безопасность не может быть полной без безопасного и стабильного Черного моря, чему мы получили болезненные доказательства в прошлые годы ", - подчеркнул грузинский чиновник.

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