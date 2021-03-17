Источник материала: Хартия'97

Ху из мистер Путин? 2 Антон Орехъ

17.03.2021, 20:06

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Антон Орехъ

Из хи киллер?

Для начала я настоятельно рекомендую вам не довольствоваться сообщениями сайтов и сетей, переводящих слова Байдена на русский, а найти самим это видео. Интонации и мимика там не хуже слов. Все эти цитируемые сейчас «ммм» и «хмм» не являются выражением какой-то неуверенности, запинки или старческого слабоумия.

На картинке всё ясно и чётко – Байден не сомневается, он говорит с усмешкой, как о чем-то для него совершенно определенном: да, конечно, Путин – убийца.

И уж точно на видео нет никакой истерики, про которую говорит Володин. Истерика – это обычное состояние для самого Володина и его приятелей. Но Байден в интервью выступил, скорее, как человек, а не как политик. Ему же с Путиным как-то придется еще контактировать. Ну, и как это будет выглядеть? Созвон — и вместо слов про «доброе утро», прозвучит: «Эй, Володя-киллер, как сам?»?

Впрочем, ухудшить этими словами российско-американские отношения новый президент Америки не сможет – там уже давно нечего ухудшать. В этих отношениях даже станет больше искренности: Байден назовет Путина убийцей, Путин назовет Байдена старым пердуном – всё веселее.

А персонально для нас короткая фраза старины Джо – повод подумать, ху из мистер Путин? Из хи киллер?

Конечно, в юридическом смысле Путин никакой не убийца. Никого не стрелял и не резал. Нет документальных свидетельств, чтобы он отдавал подобные приказы или хотя бы одобрял такие действия. И в этом, к слову, его очевидное отличие от Сталина, если попытаться найти исторические аналогии. Однако Путин двадцать лет руководит страной и поэтому несет ответственность за всё, что в стране происходит – в том числе за убийства. За то, что на территории России есть Чечня, где люди исчезают без следа. За то, что российские наемники убивают в Донбассе, в Сирии или в Африке. За то, что в российских тюрьмах, изоляторах и колониях заключенных пытают до смерти. За то, что около Кремля убивают ведущего оппонента самого Путина, и следствие стоит на пороге полного раскрытия преступления, но ключевые фигуранты просто не открывают дверь, когда к ним приходят с допросом, и на этом всё заканчивается.

Путин несет ответственность и за то, что спецслужбы травят и убивают людей за границей и в самой России. Залезая с отравой даже в трусы, как с Навальным. Путин – гарант системы, занимающейся всеми этими вещами. Ситуация с каждым годом только усугубляется и на кого же нам показывать пальцем, как не на самого главного человека в стране? Но говорить об этом вслух даже в косвенном смысле в России – опасно. А Байден рубит по-простецки, не заморачиваясь насчет приличий и формальностей, по-ковбойски.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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