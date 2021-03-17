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Жители Витебска, Гродно и Минска вышли на акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Жители Витебска, Гродно и Минска вышли на акции протеста
Горожане напомнили о приближающемся Дне Воли.
Белорусы продолжают выходить на акции протеста.
Партизаны Витебска, Гродно и Минска напоминают, что до 25 марта осталось 8 дней.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Горожане напомнили о приближающемся Дне Воли.
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