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Жители Витебска, Гродно и Минска вышли на акции протеста

17.03.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Витебска, Гродно и Минска вышли на акции протеста

  • 17.03.2021, 20:02
Жители Витебска, Гродно и Минска вышли на акции протеста

Горожане напомнили о приближающемся Дне Воли.

Белорусы продолжают выходить на акции протеста.

Партизаны Витебска, Гродно и Минска напоминают, что до 25 марта осталось 8 дней.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»




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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Горожане напомнили о приближающемся Дне Воли.
 
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