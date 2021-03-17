Беларусы требовали исключить из нового закона термин «Экстремистская символика»: Что ответили власти

пишет the-village.mel Сейчас на петицию пришел ответ. Когда стало известно, что проект закона направлен для дальнейшей доработки и согласования в Палату представителей Национального собрания, беларусы создали петицию, в которой требуют исключить из текста закона термин «экстремистская символика»,the-village.mel Сейчас на петицию пришел ответ.





В петиции было такое обоснование:





Также, в концепцию законопроекта внесено предложение изложить понятие «экстремистская символика и атрибутика» в следующей редакции:





«Экстремистская символика и атрибутика — флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, граффити, логотипы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, иные подобные объекты, в том числе объекты, которые являются или могут быть объектами авторского права, смежных прав, промышленной собственности, а также объекты, схожие с ними до степени смешения, использующиеся при осуществлении экстремистской деятельности или для ее пропаганды, в том числе путем публичной демонстрации, и при призывах к деятельности и действиям, указанным в абзацах втором — восемнадцатом части первой настоящего пункта, в том числе нацистская символика и атрибутика, а равно любые изображения лиц, причастных к экстремистской деятельности».





Полагаем, что перечень символов и знаков, которые могут относиться к определению экстремистской символики и атрибутики, не выдерживает никакой критики, противоречит иным определениям в предложенном законопроекте, а также имеет явные неточности и формулировки.

Так, под понятием экстремизма (экстремистской деятельности) предложено понимать действия субъектов, посягающих на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, конституционный права и свободы граждан, общественную безопасность и принципы правового государства.





Фактически, внесением такого термина в законодательство о противодействии экстремизму, заранее создаются искусственные доказательства обвинения в совершении преступления, так как наличие перечисленных предметов, будут являться основанием для уголовного преследования. Считаем, что такие явления, несомненно, повысят вероятность злоупотреблений со стороны органов предварительного расследования.





Петицию подписали 547 человек, ее отправили в парламент — Палату представителей Национального Собрания Беларуси. Сейчас пришел ответ за подписью председателя Постоянной комиссии парламента по национальной безопасности Игоря Лавриненко.





Он ответил так:





— Информация, изложенная в вашем обращении, принята к сведению.





Одновременно с этим информируем вас, что законопроект по вопросу совершенствования законодательства о противодействии экстремизму в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь в установленном порядке не внесен.



