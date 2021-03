Какую поп-музыку слушают в областных городах Беларуси? Аналитики рассказали

"Абсолютным лидером в Минске, Бресте , Гродно и Гомеле стал исполнитель SLAVA MARLOW. А вот в Витебске и Могилеве на первом месте оказался его близкий друг

рассказали "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании. и соавтор Моргенштерн", -





Самыми популярными жанрами у белорусов этой зимой были рэп и поп, при этом большая часть самых прослушиваемых треков была русскоязычной.





Что касается белорусских исполнителей, в топ вошли Intelligency и Макс Корж. Тима Белорусских в список лучших попал лишь в Бресте (с песней "Окей").





Композиция "Чистый" из сериала "Псих" и трек "Слёзы" из сериала "Пацанки" – стали самыми прослушиваемыми в Беларуси саундтреки. Самые популярные треки на английском языке: "Fousheé" Deep End, "The Weeknd" Blinding Lights и "Masked Wolf" Astronaut In The Ocean.