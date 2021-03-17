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Какую поп-музыку слушают в областных городах Беларуси? Аналитики рассказали

17.03.2021 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Музыка, РйтингЭксперты Яндекс.Музыка проанализировали, что слушали белорусы в областных городах страны минувшей зимой.

Какую поп-музыку слушают в областных городах Беларуси? Аналитики рассказали
"Абсолютным лидером в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле стал исполнитель SLAVA MARLOW. А вот в Витебске и Могилеве на первом месте оказался его близкий друг
и соавтор Моргенштерн", - рассказали "Интерфакс-Запад" в пресс-службе компании.

Самыми популярными жанрами у белорусов этой зимой были рэп и поп, при этом большая часть самых прослушиваемых треков была русскоязычной.

Что касается белорусских исполнителей, в топ вошли Intelligency и Макс Корж. Тима Белорусских в список лучших попал лишь в Бресте (с песней "Окей").

Композиция "Чистый" из сериала "Псих" и трек "Слёзы" из сериала "Пацанки" – стали самыми прослушиваемыми в Беларуси саундтреки. Самые популярные треки на английском языке: "Fousheé" Deep End, "The Weeknd" Blinding Lights и "Masked Wolf" Astronaut In The Ocean.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Музыка, РйтингЭксперты Яндекс.Музыка проанализировали, что слушали белорусы в областных городах страны минувшей зимой.
 
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