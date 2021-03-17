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18-летний житель Гродно обвиняется в распространении психотропа

17.03.2021 20:51 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По данным следствия, с сентября по октябрь прошлого года он договаривался с администратором интернет-магазина о приобретении зелья, затем должен был продать его меньшими партиями. Для этого делал тайники в лесу. Во время одной̆ из таких закладок парня взяли с поличным сотрудники милиции. В СК отметили, во время задержания молодой человек пытался убежать и по пути выбрасывал на землю пакетики с расфасованным веществом. В ходе осмотра по месту жительства у обвиняемого также обнаружен психотроп. Объем изъятой отравы составил почти 20 граммов. Химическая экспертиза подтвердила, что порошкообразное вещество содержит в своем составе параметилэфедрон. Молодому человеку предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

 
 
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По данным следствия, с сентября по октябрь прошлого года он договаривался с администратором интернет-магазина о приобретении зелья, затем должен был продать его...
 
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