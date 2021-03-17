Белорусскую теннисистку Веру Лапко сняли с парного турнира в Санкт-Петербурге.

Журналист Юрий Сницкий объяснил, почему спортсменку не допустили к матчу в паре.





— В теннисе, как и везде, есть свои интересные правила. Порой в одиночном разряде игроки доигрывают вполсилы матчи, чтобы остаться на турнире в паре. Во-первых, есть время к следующему матчу восстановиться. Во-вторых, нагрузки в паре меньше.





Согласно правилам WTA (стр.55), если игрок снимается в одиночном разряде, он не допускается до игры в другом разряде, если игра намечена в тот же день. Причина снятия не принципиальна.





В первом круге WTA 500 в Санкт-Петербурге Вера Лапко отказалась от продолжения борьбы в матче с румынкой Жаклин Кристиан в третьем сете из-за судорог. Спустя несколько часов она в дуэте со шведкой Карнелией Листер должна была стартовать в парном турнире матчем против россиянок Елены Весниной и Веры Звонаревой.





Из-за данного пункта в правилах Лапко лишилась возможности как минимум сыграть на одном корте с экс-первой ракеткой мира в паре. Хотя восстановиться после судорог можно быстрее, чем после более серьезной травмы, – написал Юрий Сницкий.





Напомним, что в стартовом раунде 22-летняя спортсменка играла против представительницы Румынии Жаклин Кристиан, однако в третьем сете при счете 1:2 белоруска отказалась продолжать борьбу.



