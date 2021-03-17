Тихановская призвала США прислать посла в Минск, но не вручать верительные грамоты

Бывший кандидат в президенты Беларуси отметила, что нынешний лидер страны Александр Лукашенко "не является легитимным президентом и не может считаться лицом, которому могут быть вручены верительные грамоты"

Политик напомнила, что у нее с Фишер сравнительно недавно была личная встреча. "Я встречалась с Джули Фишер, у нас состоялся замечательный разговор", - сказала бывший кандидат на пост белорусского лидера. "Конечно, мы приветствуем присутствие Джули Фишер на земле, чтобы она следила за ситуацией в Беларуси", - подчеркнула Светлана Тихановская. По ее мнению, в таком случае Фишер сама увидит, "что в Беларуси творится беззаконие",ТАСС.