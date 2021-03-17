Купит ли Газпром «Гродно Азот»?

— Это очень важный проект стоимостью €1,3 млрд. И белорусское правительство сейчас занимается поиском финансирования для реализации этого проекта. Они ищут крупных промышленных партнеров и, возможно, Газпром мог бы быть одним из них, — сказал Марио Бальди.





результате конкурса генподрядчиком строительства нового азотного комплекса в Беларуси стала итальянская компания Tecnimont S.p.A. Напомним, год назад в





«ГродноАзот» в размере ~$1 млрд с долгом и ~$800 млн — за вычетом долга. Ранее сообщалось, что если брать только российские аналоги, то «Акрон» стоит примерно 12 годовых EBITDA, «Фосагро» — ~8 годовых EBITDA. Если взять среднее из них (10), то получим чуть более высокую оценку











