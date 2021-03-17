Украинская делегация покинула заседание ТКГ

Переговоры в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу снова оказались заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за терроризм «общественного эксперта» ОРДО Майи Пироговой.



Фото: Денис Гармаш / Facebook

Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в «Фейсбуке» .

«Мы с самого начала предупредили, что, если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас», — написал Гармаш в день очередных переговоров по Донбассу.

По его словам, отчет политической группы «заблокирован, как и сама рабочая группа».

Украина также остановила заседание рабочей группы ТКГ 16 марта, где выдвинула требование в связи с Майей Пироговой.