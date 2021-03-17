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Украинская делегация покинула заседание ТКГ

17.03.2021 21:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Переговоры в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу снова оказались заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за терроризм «общественного эксперта» ОРДО Майи Пироговой.

Украинская делегация покинула заседание ТКГ
Фото: Денис Гармаш / Facebook

Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в «Фейсбуке».

«Мы с самого начала предупредили, что, если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас», — написал Гармаш в день очередных переговоров по Донбассу.

По его словам, отчет политической группы «заблокирован, как и сама рабочая группа».

Украина также остановила заседание рабочей группы ТКГ 16 марта, где выдвинула требование в связи с Майей Пироговой.

 
 
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Переговоры в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу снова оказались заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за...
 
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