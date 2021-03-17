Источник материала: Хартия'97

Российский рынок акций упал рекордно за три месяца после слов Байдена 2 17.03.2021, 21:11

фото: Reuters

На рынке начались продажи из-за роста санкционных опасений.

Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию 17 марта значительным снижением. По состоянию на 18:50 по Минску индекс потерял 2,28%, опустившись до 3507,91 пункта. В течение дня на минимуме индикатор опускался до 3498,17 пункта. Падение индекса стало рекордным с 21 декабря. Долларовый индекс РТС по итогам основной сессии потерял 3,81%, опустившись до 1493,66 пункта, передает РБК .

Участники рынка начали продавать российские акции на фоне жестких заявлений Вашингтона. Президент США Джозеф Байден в интервью ABC News заявил, что лично предупреждал Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы 2020 года. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей.

Заявление Байдена последовало после выхода доклада Управления национальной разведки США, в котором говорилось, что во время президентских выборов в США в 2020 году разведка не фиксировала попыток со стороны России организовать кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» Байдена.

Кроме того, Минторг США объявил, что торговые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, которые будут включать новые экспортные ограничения, вступят в силу четверг, 18 марта.

На фоне жесткой риторики Байдена курс доллара поднимался до ₽74,22, а курс евро — до ₽88,335. По состоянию на 19:45 мск доллар торговался на уровне ₽74,035, а европейская валюта — на отметке ₽88,1175. Российский долговой рынок также продемонстрировал негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI, который отслеживает цены облигаций федерального займа, снизился шестую сессию подряд. К 18:45 по Минску он потерял 0,15% и опустился до 602,94 пункта.

В лидерах снижения на рынке акций по итогам сессии оказались обыкновенные акции «Сбера» (-3,8%), «Россети» (-3,8%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-3,5%), НОВАТЭК (-3,4%) и «Яндекс» (-3,2%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .