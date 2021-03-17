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В Германии призвали освободить белорусского музыканта Игоря Банцера
Источник материала: Хартия'97
В Германии призвали освободить белорусского музыканта Игоря Банцера
С 3 марта он в знак протеста держит сухую голодовку.
Музыканта и активиста Игоря Банцера обвиняют в хулиганстве за танец перед милицейской машиной. С 3 марта он в знак протеста держит сухую голодовку.
Видео можно посмотреть по
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С 3 марта он в знак протеста держит сухую голодовку.
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