Источник материала: Хартия'97

В Германии призвали освободить белорусского музыканта Игоря Банцера 1 17.03.2021, 21:08

Игорь Банцер

С 3 марта он в знак протеста держит сухую голодовку.

Музыканта и активиста Игоря Банцера обвиняют в хулиганстве за танец перед милицейской машиной. С 3 марта он в знак протеста держит сухую голодовку.

DW поговорила с его женой, а также музыкантами и журналистами из Германии, солидарными с белорусским панком.

Видео можно посмотреть по ссылке .

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