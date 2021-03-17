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В Германии призвали освободить белорусского музыканта Игоря Банцера

17.03.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Германии призвали освободить белорусского музыканта Игоря Банцера

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  • 17.03.2021, 21:08
В Германии призвали освободить белорусского музыканта Игоря Банцера
Игорь Банцер

С 3 марта он в знак протеста держит сухую голодовку.

Музыканта и активиста Игоря Банцера обвиняют в хулиганстве за танец перед милицейской машиной. С 3 марта он в знак протеста держит сухую голодовку.

DW поговорила с его женой, а также музыкантами и журналистами из Германии, солидарными с белорусским панком.

Видео можно посмотреть по ссылке.

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С 3 марта он в знак протеста держит сухую голодовку.
 
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