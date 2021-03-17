ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Михалок исполнил хит Вольского «Тры чарапахi» и восхитил публику

17.03.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Михалок исполнил хит Вольского «Тры чарапахi» и восхитил публику

1
  • 17.03.2021, 20:39
  • 1,690
Михалок исполнил хит Вольского «Тры чарапахi» и восхитил публику
Фото: скриншот видео Instagram

Видеофакт.

Известный белорусский певец и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto Сергей Михалок перепел легендарный хит N.R.M «Тры чарапахi».

Видео его варианта исполнения этой композиции опубликовано в Instagram группы Brutto 17 марта.

«Сергей Михалок исполняет хит многих поколений белорусов – песню Лявона Вольского и группы N.R.M. «Тры чарапахi», – сказано в описании ролика.

Кадры моментально стали вирусными. Комментарии к ним ограничены, однако, судя по количеству просмотров и «лайков», интерпретация Михалка пришлась по вкусу поклонникам: менее чем за час после публикации видео посмотрели более 2000 раз и поставили свыше 390 отметок «нравится».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пассажироперевозки сократились в Беларуси в январе-феврале на 20,7%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by