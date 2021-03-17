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Пассажироперевозки сократились в Беларуси в январе-феврале на 20,7%

17.03.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пассажироперевозки сократились в Беларуси в январе-феврале на 20,7%

  • 17.03.2021, 20:37
Пассажироперевозки сократились в Беларуси в январе-феврале на 20,7%

Грузовые – на 5,5%.

В Беларуси в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократились как грузовые, так и пассажирские перевозки. Об этом сообщили в среду в Национальном статистическом комитете, передает interfax.by.

"Услугами пассажирского транспорта в январе – феврале 2021 года воспользовались 252,2 млн человек, или 79,3% к соответствующему периоду 2020 года", - проинформировали в Беслтате.

Пассажирооборот упал на 36,5% и составил 2596,1 млн пассажиро-километров.

Грузоперевозки сократились на 5,5%. "В январе – феврале 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 53,3 млн. тонн грузов, или 94,5% к январю – февралю 2020 года", - отметили в Белстате.

Грузооборот сократился на 2,1% и составил 18,3 млрд тонно-километров.

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