Во имя мира: под Ульяновском проходит активная фаза российско-белорусских учений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Ульяновской области проходит активная фаза совместных российско-белорусских миротворческих учений. В маневрах принимают участие подразделения ВДВ России и Сил специальных операций Беларуси. Корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин рассказал подробности.

Боевые машины десанта на большой скорости направляются в зону условного конфликта. Голубые флаги и наклейки на технике с надписью «МС» дают понять – в действии миротворческие силы. Российско-белорусские учения на полигоне ВДВ «Поливно» в этот раз посвятили этому важному направлению.

«Нашему взводу была поставлена задача десантирования посадочным способом для обеспечения безопасного прохода контингента миротворческих сил для поддержания мира и безопасности в регионе», – сказал военнослужащий контрактной службы ВС Беларуси Богдан Сугробин.

Белорусское подразделение Сил специальных операций высадилось из вертолета посадочным способом. Бойцы заняли оборону. Их задача в случае чего прикрыть своих российских коллег. Мороз и сильный ветер вносят свои коррективы, но это мелочи для хорошо подготовленных десантников.

«Тактические действия у россиян немного отличаются от наших, так что есть чему поучиться», – отметил Богдан Сугробин.

За обстановкой на земле «голубые каски» следят с помощью беспилотников. Комплекс «Элерон – 3» позволяет с высокой точностью передавать информацию, включая передвижение не только техники, но и отдельно людей.

«Нужно пройти расстояние. Разведать ориентировочно пять километров. Комплекс способен пройти 25 километров», – объяснил старший оператор взвода ближнего действия ВДВ России Дмитрий Исаев.

Еще одно подразделение из Беларуси берет под охрану особо важный объект с вооружением и военной техникой. Ее по замыслу учений оставила одна из конфликтующих сторон. Десантники отражают нападение диверсионной группы.

«Когда надеваешь каску с надписью «Миротворческие силы», это придает уверенности. Ты превращаешься из обычного подразделения в какое-то особо важное, у которого особенные задачи», – сказал командир 3-го десантно-штурмового взвода контингента Сил специальных операций ВС Беларуси Владислав Благодир.

В рамках учений миротворцы также будут сопровождать гуманитарные колонны, проводить патрулирование и работать на контрольно-пропускных пунктах. Также в задачи «голубых касок» входит поиск, блокирование и разоружение незаконных формирований. Совместный опыт подобных тренировок у России и Беларуси накоплен немалый.