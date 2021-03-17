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Главы внешнеполитических ведомств Германии и Литваы обсудили поддержку белорусского гражданского общества

17.03.2021 22:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Поддержка Восточного партнерства и белорусского гражданского общества стала одной из тем переговоров глав внешнеполитических ведомств Германии Хайко Мааса и Литвы Габриэлюса Ландсбергиса 17 марта в Берлине, сообщила пресс-служба литовского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств Германии и Литваы обсудили поддержку белорусского гражданского общества

Подробности не приводятся, на совместной пресс-конференции по итогам встречи эта тема также не затрагивалась, однако ранее министры неоднократно высказывались по белорусскому вопросу.

Последнее заявление Маас сделал 8 марта по случаю Международного женского дня, назвав выходящих на протест белорусских женщин «мужественными демонстрантками», которые являются «партнерами в борьбе за права человека и демократию».

Ландсбергис 5 марта жестко отреагировал на запрос Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской: «Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму из-за своей борьбы за демократию, за свободу слова или религии. И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования».

 
 
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Поддержка Восточного партнерства и белорусского гражданского общества стала одной из тем переговоров глав внешнеполитических ведомств Германии Хайко Мааса и...
 
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