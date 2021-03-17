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Новый универсал Audi A6 Allroad выходит на белорусский рынок

18.03.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Audi в Беларуси анонсирует старт продаж нового поколения полноприводного кросс-универсала A6 Allroad, европейская премьера которого состоялась летом 2019 года.


Автомобиль будет доступен к заказу с двумя вариантами трехлитровых двигателей — 55 TFSI Quattro с бензиновым мотором мощностью 340 л.с. и 45 TDI Quattro с 249-сильным дизелем. Дизель работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом», бензиновый агрегат — с 7-ступенчатым «роботом». Опционально доступны активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси, при этом системы помощи при спуске с горы (работает на скорости от 2 до 30 км/ч) и контроля наклона кузова в продольном и поперечном направлениях предусмотрены уже «в базе».


Версия Allroad отличается от стандартного универсала A6 решеткой радиатора c вертикальными хромированными планками, пластиковым обвесом по периметру кузова, алюминиевыми вставками в бамперах и рейлингами на крыше. Объем багажного отделения варьируется от 565 до 1680 л.



А еще в стандартном оснащении A6 Allroad наряду со светодиодной оптикой, круиз- и климат-контролем, камерой заднего вида, системой обогрева зеркал и передних кресел, мультимедиасистемой, литыми дисками (18 дюймов) и электроприводом багажной двери имеется адаптивная пневмоподвеска. В базовом положении дорожный просвет составляет 139 мм. В режиме Offroad (работает на скорости до 80 км/ч) кузов приподнимается на 30 мм, а максимальные 184 мм доступны в положении Lift (при этом скорость не должна превышать 35 км/ч). На скорости более 120 км/ч просвет автоматически уменьшится до 124 мм.


Среди доступных для универсала опций — матричные фары, панорамная крыша, обивка сидений кожей Valcona, спортивные передние сиденья с функцией вентиляции и массажа, пакет ионизации и ароматизации воздуха в салоне, 1820-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen с 19 динамиками, пакеты ассистирующих систем и 21-дюймовые диски.

В Беларуси стоимость A6 Allroad стартует от 58 тысяч евро.

 
 
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Audi в Беларуси анонсирует старт продаж нового поколения полноприводного кросс-универсала A6 Allroad, европейская премьера которого состоялась летом 2019 года.
 
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