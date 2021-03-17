«Узнавал у людей, как пройти в библиотеку». Упавший с автозака парень рассказал в суде, что делал у стелы 9 августа

Источник материала: Tut.by

«Милиция охраняла памятник, потом им это надоело, и они начали бить мирных граждан», — так рассказывает о событиях возле стелы 9 августа парень, который получил травмы после происшествия с автозаком. По его словам, в митинге он не участвовал, а гулял с другом.





Напомним, события, из-за которых по уголовному делу судят 31-летнего минчанина Егора Сугойдя, произошли в первый день протестов, после выборов президента страны — 9 августа прошлого года. По сведениям прокурора, обвиняемый, который был в тот момент пьян, вместе с группой людей принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии. Он вышел на проезжую часть проспекта Машерова, мешал проезду транспорта, а потом запрыгнул на едущий автозак.

Известно, что потом мужчина упал на асфальт. Он получил травмы и его доставили в больницу, а через некоторое время поместили под стражу.

Сейчас Сугойдя обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Обвиняемый вину признал частично: на митинге был, с тем, что прыгал на МАЗ, не согласен.



Обвиняемый Егор Сугойдь

«Гулял, пока не попал в больницу»

Дело рассматривает судья Виктория Шабуня. Прокурор — Артем Цветков. Защищает обвиняемого адвокат Дмитрий Лозовик.

На первом заседании выступили трое свидетелей: милиционеры, которые находились в кабине автозака, — Дмитрий Язвинский, Владислав Шанько и Алексей Барановский. Они рассказали, как развивались события. Двое из них не были абсолютно уверены, что к спецтехнике, в которой они ехали, цеплялся обвиняемый. А вот водитель Шанько сообщил, что в Сугойде узнал того самого нарушителя.

Сегодня суд начался с исследования письменных материалов дела и просмотра видео происшествия. Эта часть проходила в закрытом режиме, об этом ходатайствовал прокурор, обосновав это требование тем, что будет демонстрироваться видеозапись телеграм-канала, который признали экстремистским.

Затем в суде выступил обвиняемый Егор Сугойдь. Мужчина рассказал, что 9 августа он ходил голосовать, в течение дня выпил около литра пива, а вечером вместе со своим другом гулял в районе Орловки, потом пришел к стеле, где был уже один: друг потерялся.

— Гулял, пока не попал в больницу, скорая туда завезла. Сколько времени было, я не знаю, уже стало темно, а телефон разрядился, — описывает окончание того дня обвиняемый.

Прокурор все же попросил Сугойдя подробнее рассказывать о событиях возле стелы, на что Егор ответил коротко: «Избиение мирных лиц». Он сообщил, в чем был одет: черная кепка, синяя майка с длинными рукавами, джинсы. И утвердительно кивнул на уточняющий вопрос прокурора: «Это те самые вещи, которые вам сегодня показывали (видимо, речь о закрытой части заседания. — Прим. ред.)?»



Гособвинитель Артем Цветков

«Как получил ЧМТ — не помню»

Говоря о событиях того вечера, Егор Сугойдь сообщил, что возле стелы собрался народ, было очень много людей, они стояли и общались. Народ не помещался на тротуаре, и люди вышли на проезжую часть, при этом путь транспорту никто не преграждал, а едущие скорые толпа пропускала. Символики у них не было, они не кричали и в ладоши не хлопали. О чем общались люди, парень «не в курсе, неинтересно в чужие дела лезть», в связи с чем собрались — «без понятия». Сам Егор почти ни с кем не разговаривал, разве что лишь с несколькими людьми.

Гособвинитель уточнил, о чем спрашивал Сугойдь у этих людей.

— Как пройти в библиотеку, — коротко ответил обвиняемый. Ответ вызвал смех в зале.

— Вы в библиотеку направлялись? — уточнил прокурор.

Обвиняемый ответил, что нет, и продолжил рассказ.

— Милиция была. Охраняли статуи или памятник (стелу. — Прим. ред.), не в курсе от кого.

— С чего вы взяли, что это милиция и они охраняли? Может, они стояли и общались? — спросил прокурор.

— Не в курсе. Но они были в форме, с погонами обычно милиция ходит. Спецтехника была военная, служебная, а какая — не помню. Потом им, видимо, охранять надоело, они пошли со щитами разгонять дубинками белорусских людей. Кто навстречу им попадался, к тому они и подходили.



Поддержать Егора в зале суда прибыли его мама, родственники и друзья

По словам обвиняемого, милиция окружила людей, его в том числе, и сотрудники начали их избивать, ничего при этом людям не сообщали и не предупреждали. Граждане защищались — закрывали головы руками. Сугойдь отрицает тот факт, что ехал на бампере автозака. Что происходило потом, обвиняемый не помнит: очнулся лишь ночью в больнице.

Напомним, один из очевидцев происшествия рассказывал AUTO.TUT.BY, что когда к толпе подъехал автозак, люди начали подходить к нему с поднятыми руками, затем водитель резко поехал вперед, и «один мужчина схватился руками за решетку на кузове авто. Считаю, он сделал это, чтобы не попасть под колеса».

— Не помню, как получил ЧМТ и как оказывали первую помощь врачи. Я не слышу на правое ухо, всегда звенит в голове, — добавил обвиняемый. Он предполагает, что именно травма головы может быть причиной того, что он не помнит каких-то обстоятельств по делу.

Гособвинитель отметил, что нашел некоторые противоречия между показаниями обвиняемого в суде и теми, что он давал во время предварительного следствия.

Так, в деле есть протокол допроса Сугойдя, в котором он сообщает, что у него ЧМТ, он плохо себя чувствует, а потому отказывается от дачи показаний. В то же время прокурор отметил, что обвиняемый «давал интервью» на видео, где рассказывал о произошедших событиях. Судя по всему, речь идет о видеозаписи, которую впоследствии обнародовало МВД.

— Мой подзащитный не давал согласие на видеоинтервью, — отметил защитник Сугойдя.

— Но он мог отказаться от него, эта запись ведется добровольно, — парировал прокурор.

Однако адвокат отметил, а Сугойдь это подтвердил, что перед «видеоинтервью» сотрудники сообщили ему, что это будет дача показаний, но протокола к нему в деле нет. К тому же обвиняемый не давал своего разрешения на то, чтобы видеозапись публиковали в открытом доступе, а также размещали в СМИ.

На заседании были оглашены показания Сугойдя, которые он давал в сентябре прошлого года и в январе текущего. В них Егор сообщал, что вечером ходил на избирательный участок: «Хотел посмотреть, правду ли скажут людям, кто стал президентом». Парень считал, что их обманут. А когда пришел к стеле, то увидел, что люди из толпы несли флаги, символику. Он понимал, что они не согласны с результатами выборов. Сам он в митингах участия не принимал и его приход в центр столицы не имел какой-то конкретной цели.

С этими показаниями Сугойдь согласился. Сказал, что если он не рассказал о каких-то моментах на заседании, то это забывчивость, связанная с давностью событий.

Было в материалах дела еще одно объяснение Сугойдя, которое датировано 10 августа. В этот день обвиняемый находился в 5-й больнице. Тогда парень сообщил, что выпил три литра пива, вышел на улицу и встретил незнакомого мужчину, с которым пошел по улице Каховской. Рядом с ними остановился грузовик, откуда выскочили милиционеры, погнались за Сугойдем, потом повалили его на землю и начали избивать. Дальше он ничего не помнит. В заключение обвиняемый написал, что заявление в отношении милиционеров подавать не будет, а от проведения судмедэкспертизы отказывается.

В суде обвиняемый сказал, что не помнит, как давал эти показания и они не соответствуют действительности. Парень считает, что «когда человек лежит в больнице с ЧМТ, у него вообще нельзя брать никаких показаний».

Заседание продолжится 18 марта. В суде состоятся прения сторон.