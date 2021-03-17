Источник материала: Хартия'97

Илон Маск отказался продать песню в виде токена за $1 млн 1 17.03.2021, 22:40

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Фото: Gettyimages.com

Он снял цифровой актив с торгов.

Миллиардер Илон Маск отклонил предложение одного из участников торгов, превышающее $1 млн, за его твит с песней и видеоклипом про NFT (невзаимозаменяемый токен) в качестве NFT. «На самом деле, не совсем правильно это продавать. Проехали», — написал Маск у себя в Twitter.

Миллиардер отозвал свое предложение после того, как его твит с подписью, песней и видеоклипом был выставлен на продажу в качестве NFT на платформе Valuables и ставки на его покупку превысили $1 млн. Самое высокое предложение сделал пользователь Twitter из Малайзии с ником @SinaEstavi — $1,12 млн. Начинались торги с предложения в $3 за цифровой актив.

О продаже песни в виде токена, который закрепляет в блокчейне право на владение цифровым активом, основатель Tesla объявил 15 марта. Видео с записью песни, написанной в стиле техно, Маск опубликовал в Twitter. В песне повторялись слова: «NFT — для твоего тщеславия, компьютеры никогда не спят и это подтверждено, это гарантированно».

Actually, doesn’t feel quite right selling this. Will pass. — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2021

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