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Прямой вызов
Источник материала: Хартия'97
Прямой вызов
Байден не оговорился.
Высказывание Байдена не стоит рассматривать как «старческую оговорку». И это, конечно, не ошибка.
Байден мог спокойно «оставить двери открытыми», но предпочел резкую эскалацию конфликта. Причем конфликта личного.
Такие слова — прямой вызов. Их нельзя взять назад.
Это абсолютно рациональный прямой шаг, который обозначает новую реальность. Для внешней политики России эта реальность диктует одну логику поведения. Для внутренней — другую. Никакой компромисс тут невозможен. Полутона опасны. Черно-белая картина теперь не может не доминировать и в риторике и в реальности. Та часть политической элиты, которая сейчас публично не зафиксирует свою позицию в поддержку Путина, рискует рано или поздно оказаться в числе предателей.
Алексей Чеснаков,
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Байден не оговорился.
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