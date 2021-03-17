ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав потребовал ограничить цены на платные медицинские услуги

18.03.2021 06:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министерство здравоохранения поручило подведомственным структурам «принять необходимые меры по недопущению в 2021 году увеличения прироста индекса потребительских цен более 5%» на платные медицинские услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

Минздрав потребовал ограничить цены на платные медицинские услуги

Отмечается, что возможность увеличения цен на медуслуги может быть рассмотрена на уровне главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, Министерства здравоохранения (по подчиненным организациям) «исключительно в рамках ликвидации (сокращения) убыточности оказываемых услуг».

Официальный документ, который содержит указанное решение, в релизе не упоминается. Также нет ссылки на какой-либо нормативно-правовой акт, на основе которого оно принято.

Перечень платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются Министерством здравоохранения по согласованию с МАРТ, содержится в постановлении Совмина от 17 января 2014 года № 35. В его действующей редакции три общие позиции: стоматологические услуги (ортопедические и зуботехнические), диагностические услуги (лабораторная, лучевая, ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика), а также медицинское освидетельствование для получения справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилем.

По данным Белстата, потребительские цены в Беларуси в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,94%, к декабрю минувшего года — на 3,10%. При этом цены на медуслуги в феврале по сравнению с январем выросли на 2,53%, за два месяца — на 3,82%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения поручило подведомственным структурам «принять необходимые меры по недопущению в 2021 году увеличения прироста индекса...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Несвижском районе появилась необычная вакансия — хранитель сусликов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by